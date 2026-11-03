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O Atlético de Madrid iniciou conversas preliminares para contratar o meio-campista Stefan Dzodic, do Almería, enquanto o clube da capital espanhola começa a planejar suas contratações para a janela de transferências do próximo verão. O jogador de 21 anos da seleção da Sérvia tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros (33 milhões de libras/45 milhões de dólares) e contrato de longa duração até junho de 2032.

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Atlético de Madrid faz contato com representantes do meio-campista sérvio

Segundo o Marca, os diretores esportivos do Atlético de Madrid iniciaram conversas com representantes do meio-campista de 21 anos para preparar uma transferência no verão de 2027. Embora ainda não haja um acordo formal, a cúpula do Metropolitano vê o jogador da seleção da Sérvia como uma peça fundamental para o meio-campo a longo prazo. Ao agir com antecedência, o clube pretende ficar à frente dos concorrentes.

Boa relação entre os clubes facilita negociações

Garantir a contratação do jovem exigirá negociações delicadas, dada a posição favorável de seu atual clube. Dzodic tem contrato na Andaluzia até o verão de 2032, com multa rescisória de 40 milhões de euros, e a equipe da segunda divisão não está sob pressão imediata para aceitar uma venda por um valor reduzido.

No entanto, a reportagem observa que a boa relação institucional entre os dois clubes espanhóis pode permitir ao Atlético de Madrid negociar uma transferência por um valor inferior ao da multa. Os responsáveis pelas contratações em Madri acompanham de perto a evolução do meio-campista e estão convencidos de que seu desempenho atual e potencial de crescimento justificam intensificar os esforços nos próximos meses.

Jogador vindo da França brilha na Espanha

Dzodic evoluiu rapidamente desde que chegou ao Almeria, vindo do Montpellier B, da França, no verão de 2025. Em sua primeira temporada na Espanha, em 2025-26, o meio-campista disputou 33 partidas na fase regular, com um gol e duas assistências. Depois, marcou mais um gol em quatro jogos dos playoffs de acesso, mas sua equipe perdeu a final para o Malaga no placar agregado.

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Na temporada 2026-27 da Liga 2, o sérvio manteve a trajetória de crescimento e já soma um gol e uma assistência em 10 partidas pelo campeonato. Suas atuações consistentes no meio-campo ajudaram Garcia Pimienta a colocar o clube na disputa pelo acesso direto nos primeiros meses da campanha.

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Busca pelo acesso continua em Girona

Enquanto o Atlético de Madrid planeja avançar nas conversas com os representantes do jogador antes da janela de transferências do verão, o foco imediato de Dzodic continua sendo ajudar o Almeria a voltar à primeira divisão espanhola. A equipe de Pimienta ocupa atualmente o segundo lugar na classificação da Liga 2, com 26 pontos em 12 jogos, um a menos que o líder Castellon. O time tentará manter a pressão ao visitar o Girona pela 13ª rodada, no domingo, 8 de novembro.