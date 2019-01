Atlético de Madrid abre negociação com o Porto por Alex Telles

Já com o aval do lateral-esquerdo brasileiro, os colchoneros tentam uma redução na primeira pedida dos dragões

O Atlético de Madrid deu um passo importante para tentar assegurar a contratação de Alex Telles. O Blog Ora Bolas apurou que os colchoneros reuniram-se na semana passada com os representantes do lateral-esquerdo brasileiro do Porto. Na conversa, as duas partes alinharam alguns pontos de um eventual acordo, como salário, luvas e tempo de contrato.

Com o sinal positivo de Telles para avançar com o negócio, o clube espanhol agora busca um acordo com os dragões, que, a princípio, não abrem mão da multa rescisória para fechar a transferência: 40 milhões de euros (R$ 171 milhões). As conversas para uma possível redução no valor estão em andamento.

A contratação de um lateral-esquerdo é uma das principais exigências do treinador argentino Diego Simeone, que, vale lembrar, muito em breve pode perder os dois jogadores da posição. A seis meses do fim do vínculo, o também brasileiro Filipe Luís não deve renovar, enquanto o francês Lucas Hernández está nos planos do Bayern de Munique.

Aos 26 anos e recentemente alvo do Everton, Alex Telles tem sido um dos grandes destaques do Porto na atual temporada. Até o momento, fez 29 jogos e marcou um gol. Está no futebol português desde 2016/17, tendo conquistado dois títulos (Supertaça-2018 e Liga-2017/18).