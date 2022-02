Atlético de Alagoinhas x CSA: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Atlético de Alagoinhas e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Carneirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 1ª rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e do SporTV, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Alagoinhas x CSA DATA Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro - Alagoinhas, Bahia HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O compromisso agora é pela Copa do Brasil! O Azulão entra em campo nesta quarta-feira (23), às 21h30, contra o Atlético-BA, no Estádio Carneirão.

O Premiere e o SporTV, na tv fechada, são os veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (23), no Carneirão.

MAIS INFORMAÇÕES

O CSA, que está se preparando para este duelo de estreia da Copa do Brasil, chega para esta partida, vindo de vitória pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, e ocupa a segunda posição do Grupo A, com 11 pontos conquistados. No último duelo, a equipe comandada por Mozart venceu o Náuticopor 3 a 1.

Já o Atlético de Alagoinhas, da Bahia, vem de três derrotas seguidas na competição, e está há 4 jogos sem vencer. O time ocupa a sétima posição do Grupo A, com 4 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO DE ALAGOINHAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Alagoinhas 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 19 de fevereiro de 2022 Náutico 3 x 0 Atlético de Alagoinhas Copa do Nordeste 15 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Alagoinhas x Bahia Campeonato Baiano 2 de março de 2022 19h15 (de Brasília) Vitória x Atético de Alagoinhas Copa do Nordeste 26 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

CSA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 CSA Copa do Nordeste 16 de fevereiro de 2022 CSA 3 x 1 Náutico Copa do Nordeste 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas