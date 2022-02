Atlético de Alagoinhas x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Atlético de Alagoinhas e Ceará se enfrentam neste sábado (19), no Carneirão, a partir das 16h (de Brasília), pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da Nordeste FC, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Alagoinhas x Ceará DATA Sábado, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro - Alagoinhas, Bahia HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Nordeste FC, novo serviço de streaming dos jogos da Copa do Nordeste, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado (19), no Carneirão.

MAIS INFORMAÇÕES

O Ceará, que está se preparando para o duelo de estreia da Copa do Brasil, chega para esta partida da 6ª rodada da Copa do Nordeste com três empates seguidos, ocupando a primeira posição do Grupo B, com 9 pontos conquistados. No último duelo, a equipe comandada por Tiago Nunes não saiu do zero contra o Sport.

Já o Atlético de Alagoinhas, da Bahia, vem de duas derrotas seguidas na competição, sendo uma delas para o Náutico por 3 a 0. O time ocupa a quinta posição do Grupo A, com 4 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO DE ALAGOINHAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 0 Atlético de Alagoinhas Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022 Náutico 3 x 0 Atlético de Alagoinhas Copa do Nordeste 15 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Alagoinhas x CSA Copa do Brasil 23 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Vitória x Atético de Alagoinhas Copa do Nordeste 26 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

CEARÁ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022 Ceará 0 x 0 Sport Copa do Nordeste 15 de fevereiro de 2022

Próximas partidas