Atlético de Alagoinhas x Ceará: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar neste sábado (19) para Atlético de Alagoinhas, em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, a partir das 16h (do horário de Brasília). O Ceará quer se reabilitar na competição após três empates seguidos.

O Atlético de Alagoinhas vem de duas derrotas seguidas na competição, sendo uma delas um 3 a 0 contra o Náutico. Vozão, por sua vez, apesar de liderar o Grupo B, está há três jogos sem vencer no torneio e, por isso, promete ir com tudo neste duelo.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com os duelos da primeira fase da Copa do Brasil se aproximando, as duas equipes deverão mandar para campo um time misto. Para o jogo, o Vozão mandará para campo alguns jogadores reservas, enquanto o atacante Vina será poupado.

Assim como o Ceará, o Atlético mandará um time mesclado para campo. Além disso, a equipe da Bahia não terá nenhum desfalque para a partida.

Possível escalação do Atlético de Alagoinhas: Lima; Paulinho, Iran, Bremer, Leal; Sobral, Dionísio, Miller; Reinaldo, Jerry e Esteves.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Victor Luis; Gabriel Santos, Erick Serafim e Lima; Mendoza, Cléber e Zé Ricardo.

DESFALQUES

ATLÉTICO DE ALAGOINHAS:

SEM DESFALQUES

CEARÁ:

BRUNO PACHECO: lesionado

BUIU: lesionado

JAEL: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético de Alagoinhas e Ceará será transmitido ao vivo pela Nordeste FC, no streaming, neste sábado (19).