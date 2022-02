Atlético de Alagoinhas x Bahia: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

Para este sábado (05), um dos grandes duelos da Copa do Nordeste acontece às 17h45 (de Brasília) entre Atlético de Alagoinhas e Bahia, válido pela terceira rodada do torneio. Na última partida entre as duas equipes, o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 1, em 04 de abril de 2021.

Nesta edição, os dois times disputaram, cada, apenas um duelo. O Atlético vem de um empate com o Altos-PI por 1 a 1, o segurando desse modo na sexta colocação do Grupo A. Pelo lado do Bahia, uma vitória por 3 a 1 sobre o Campinense garantiu os três pontos para os manter na primeira posição Grupo B.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo deste sábado, o Bahia se preparou na tarde desta última quinta (03) com treinos dentro e fora de campo. Segundo o portal Sócio Digital, do Bahia, os atletas que atuaram durante mais de 45 minutos do jogo contra o Vitória fizeram treinos de regeneração, entre fisioterapia e academia.

Alô, minha torcida, vamos ao Carneirão, não se esqueça da sua máscara para usar nas dependências do estádio! Também não se esqueça de levar seu cartão de vacinação comprovando que está vacinado com pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19 e um documento com foto também! pic.twitter.com/h9zhtKnyps — Alagoinhas Atlético Clube (@atletico_ba) February 1, 2022

O elenco do Esquadrão, inclusive, pode jogar completo, já que no último duelo pela Copa do Nordeste, apenas um atleta foi amarelado: o lateral Djalma, que mesmo assim poderá atuar no duelo.

Já pelo lado do Atlético, o elenco não poderá contar com o volante Leandro Sobral, expulso na partida contra o Altos-PI.

Possível escalação do Atlético-BA: Fábio; Caetano, Bremer, Lídio (Thiaguinho) e Edson; Gilmar (Jardel), Jerry, Miller e Dionísio; Emerson e Gabriel Esteves.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel (Lucas Mugni); Ronaldo, Raí Nascimento e Rodallega.

DESFALQUES:

ATLÉTICO-BA

Leandro Sobral: suspenso (cartão vermelho)

BAHIA:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-BA e Bahia será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, e no TikTok, aplicativo, no perfil da Copa do Nordeste neste sábado (05). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.