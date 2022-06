Atlético-CE x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série C

Jogo da 10ª rodada da Série C acontece neste sábado (11); veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-CE recebe o Vitória neste sábado (11), no estádio Presidente Vargas, a partir das 19h (de Brasília), pela 10ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Atlético-CE x Vitória DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Estádio Presidente Vargas, Fortaleza - CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis Serafim (AL)

Assistentes: Pedro Araujo e Rondinelle Tavares (AL)

Quarto árbitro: Jose Lima (CE)

Informações da partida

Na zona de rebaixamento o Atlético-CE busca a sua segunda vitória seguida no campeonato, para ganhar fôlego na luta para deixar o Z-4. O time cearense está em 18º lugar, com 8 pontos marcados.

O Vitória está na parte debaixo da tabela da Série C, ocupando a 13ª posição, com 10 pontos, e sabe que precisa somar pontos se quiser seguir com chances do acesso. Guilherme Lazaroni e Alan Santos, seguem sendo desfalques por lesão, enquanto Rodrigo está suspenso.

Prováveis escalações

Atlético-CE: Fernando Nunes, Caio Acaraú, Ryan, Zé Carlos, Marcelinho, Guto, Lucas Bessa, Iury Tanque, Leylon, Vanderlan e Ceará.

Vitória: Lucas Arcanjo, Alemão, Danilo Cardoso, Marco Antônio, Léo Gomes, Sanchez, Dionísio, Eduardo, Roberto, Gabriel Santiago e Rafinha.

Desfalques

Atlético-CE

sem desfalques confirmados.

Vitória

Guilherme Lazaroni e Alan Santos: lesionados.

Rodrigo: suspenso.

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-CE

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 2 x 3 Atlético-CE Série C 3 de junho de 2022 São José 1 x 1 Atlético-CE Série C 28 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Atlético-CE Série C 19 de junho de 2022 16h (de Brasília) Atlético-CE x Ypiranga Série C 25 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 2 Volta Redonda Série C 5 de junho de 2022 Campinense 0 x 1 Vitória Série C 28 de maio de 2022

Próximas partidas