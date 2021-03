Atlético-BA x Vila Nova: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (17), às 17h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na internet

Atlético Alagoinhas, da Bahia, e Vila Nova entram em campo nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida, que já decide quem avança para a próxima fase do torneio, terá transmissão ao vivo pelo Mycujoo TV do Vila Nova, na internet.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-BA x Vila Nova DATA Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 LOCAL Carneirão - Alagoinhas, BA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

ONDE VAI PASSAR?



O Vila Nova joga fora de casa mas tem a vantagem do empate / Foto: Vila Nova/Divulgação

O Mycujoo TV do Vila Nova, na internet, irá exibir o duelo desta quarta, válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Atlético Alagoinhas recebe o Vila Nova, duelo que será decidido em partida única. Por ser o clube com maior ranking pela CBF, os goianos têm a vantagem do empate para garantir a classificação, e contam a boa fase de Alan Mineiro, um dos principais goleadores do Brasil em 2021. Além disso, o Vila deve ter a volta do atacante Henan, artilheiro da equipe no ano passado.

Provável escalação do Atlético-BA: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremer e Makeka; Gilber, Dionício e Miller; Emerson, Victor Leandro e Gu Negon (Robert).

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Celsinho, Rafael Donato, Saimon e Willian Formiga; Dudu, Pedro Bambu e Alan Mineiro; Arthur Rezende, Pedro Júnior e Henan (Thiaguinho).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-BA

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 1 x 3 Atlético-BA Campeonato Baiano 7 de março de 2021 Atlético-BA 3 x 0 Doce Mel Campeonato Baiano 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-BA x Unirb Campeonato Baiano 21 de março de 2021 16h (de Brasília) Bahia x Atlético-BA Campeonato Baiano 4 de abril de 2021 16h (de Brasília)

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Vila Nova Campeonato Goiano 7 de março de 2021 Vila Nova 5 x 0 Iporá Campeonato Goiano 13 de março de 2021

Próximas partidas