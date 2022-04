Atlético-BA x Jacuipense: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Baiano 2022

A bola vai rolar neste domingo (3) para Atlético-BA x Jacuipense, a partir das 16h (de Brasília), no Carneirão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, menos de um mês após a vitória do Alagoinhas por 3 a 2, válido pela primeira fase do Estadual.

Na primeira fase, o Jacuipense encerrou na liderança, com 21 pontos, registrando sete vitórias e duas derrotas, enquanto na semifinal eliminou o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0 no placar agregado.

Já o Atlético-BA terminou na vice-liderança, com 17 pontos, e deixou para trás o Bahia de Feira por 1 a 0 na semi.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro jogo, o Atlético-BA terá o retorno de Wellisson, que cumpriu suspensão contra o Bahia de Feira.

Do outro lado, o Jacuipense também deve ter força máxima para a decisão, e pode repetir a mesma base da equipe que eliminou o Barcelona de Ilhéus.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (10), uma semana depois, no Valfredão.

Possível escalação do Atlético-BA: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremer e Matheus Leal; Lucas Alisson (Emerson); Dionísio e Miller; Reninha, Thiaguinho e Jerry.

Possível escalação do Jacuipense: Mota, Railan, Cabral, Wesley e Evandro; Willian Kaefer, Fábio Bahia, Flávio e Eudair; Ruan Levine e Welder.

DESFALQUES

ATLÉTICO-BA:

ninguém

JACUIPENSE:

ninguém

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-BA e Jacuipense será transmitido ao vivo pela TVE (BA), na TV aberta, e pelo Youtube da TVE, na internet, neste domingo.