Atlético-BA x Bahia de Feira: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal do Campeonato Baiano 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (30) para Atlético-BA e Bahia de Feira nesta quarta-feira (30), às 19h15 (de Brasília), no Carneirão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. Como venceu o primeiro duelo por 1 a 0, o Atlético-BA tem a vantagem do empate para avançar à final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo em casa, o Atlético de Alagoinhas não poderá contar com Wellisson, suspenso após ser expulso no primeiro jogo da semifinal. Assim, Jader é o principal candidata para assumir a vaga.

Convocação geral!



O Carneirão vai ferver! 🔥🦅 pic.twitter.com/79JFvxZWB4 — Alagoinhas Atlético Clube (@atletico_ba) March 29, 2022

Do outro lado, o Bahia de Feira terá Cesinha como único desfalque. O atacante foi vetado pelo DM.

Possível escalação do Atlético-BA: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremer e Matheus Leal; Lucas Alisson (Emerson); Dionísio e Miller; Reninha, Thiaguinho e Jerry.

Possível escalação do Bahia de Feira: Adilson; Jader, Ricardo, Marcelo e Alex Cazumba; Victor Salvador, Diones e Bruninho; Zé Oliveira, Caíque e Deon.

DESFALQUES

ATLÉTICO-BA:

Wellisson: suspenso (cartão vermelho)

BAHIA DE FEIRA:

Cesinha: departamento médico

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-BA e Bahia de Feira será transmitido ao vivo pela TVE (BA), na TV aberta, e pelo Youtube da TVE, na internet, nesta quarta-feira (30).