Atlético aposta na paciência para tirar James do Real Madrid

Colchoneros contam com desistência do Napoli e também pela decisão de Zidane em não utilizar o jogador na temporada

O tem interesse na contratação de James Rodriguez e, segundo o jornal espanhol Marca, aposta na paciência para conseguir tirar o jogador do rival .

O nome do meia tem sido especulado em diversos clubes desde que a janela de negociações europea foi aberta e, entre os principais clubes interessados estão, além do Atleti, o . No entanto, o clube italiano não estaria disposto a pagar os 50 milhões de euros pedidos pelo Real para se desfazer do colombiano.

Desta forma, o Atlético de Madrid segue aguardando não só por esse desfecho, mas também pela decisão de Zinedine Zidane, que não tem dado indícios de que utilizará o meia na temporada e, caso isso aconteça, o presidente Florentino Pérez terá que negociá-lo.

A "novela James" deve se arrastar ainda por mais algumas semanas.