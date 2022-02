Atlético-AC move ação para receber R$ 1,05 milhão do Cruzeiro

O Atlético-AC acionou a justiça comum a fim de receber uma dívida de R$ 1,05 milhão do Cruzeiro por causa da contratação do atacante Careca, ocorrida em agosto de 2017. O clube se incomoda com o fato de a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) não cumprir o que foi determinado pela própria esfera em 10 de dezembro do ano passado.

Os acreanos apontam omissão da CNRD no processo. Os mineiros deveriam receber a punição de transfer ban (impedimento de registrar novos atletas) da casa se não fizessem o pagamento 30 dias após a data da decisão. A Raposa não quitou o débito e tampouco recebeu a sanção por parte do órgão ligado à CBF.

O Atlético-AC alega que a omissão da CNRD se deve ao afastamento do presidente da entidade, Vitor Brutuce. Ele enviou um documento aos colegas de casa pedindo o seu afastamento do cargo, sob a justificativa de que foi contratado por Ronaldo Fenômeno, em dezembro de 2021, para "conduzir auditória jurídica relativa à aquisição de ações representativas". A GOAL teve acesso ao documento assinado por Brutuce.

Ele ainda explica, em um trecho da carta enviada aos colegas de CNRD, que "uma vez que ocupo a Presidência da CNRD com mandato fixo, e não apenas a função de árbitro de casos isolados, desejo que o Cruzeiro, suas contrapartes e seus advogados não tenham qualquer espécie de constrangimento com minha presença nos feitos relativos ao clube. Por isso, comunico desde já minha decisão de não participar da continuidade deste processo".

O presidente da CNRD, Victor Brutuce, foi procurado para falar sobre o tema por meio de e-mail, mas não respondeu à reportagem até o momento desta publicação. A GOAL fica aberta para publicar a versão do advogado sobre os fatos.