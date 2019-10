Atletas do Southampton doam parte dos salários após vexame histórico

Time de Ralph Hasenhüttl sofreu a maior goleada dentro de casa em toda a era do campeonato inglês e a maior goleada da história da Premier League

O sofreu a maior goleada da história da Premier League na última sexta-feira (25). O time de Ralph Hasenhüttl foi massacrado pelo Leicester, de Brendan Rodgers, que aplicou 9 a 0, na casa dos Saints. Devido a essa atuação, os jogadores e comissão técnica decidiram doar o salário do dia a uma instituição de caridade do próprio clube.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

A partida marcou a maior goleada da história da Premier League. Além disso, foi a maior derrota de um time jogando em casa nos 131 anos da primeira divisão inglesa. Os Saints hoje estão em 18º lugar, na zona de rebaixamento, e contam com a pior defesa da liga, com 25 gols sofridos em 10 rodadas.

O Southampton anunciou em seu site oficial que o time de jogadores e a equipe técnica doarão o salário do dia para a Saints Foundation, uma entidade do próprio clube que trabalha em prol das pessoas da cidade por meio do esporte.

O time de Ralph Hasenhüttl tem duas pedreiras pela frente, pois nessa terça-feira (29) encara o , pela , e três dias depois, no sábado (02) enfrenta o City mais uma vez, só que pela Premier League. As duas partidas são na casa da equipe de Pep Guardiola.