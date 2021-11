Atlético-MG pode superar Flamengo de 2019 no Brasileirão 2021?

O Atlético-MG tem uma campanha dominante no Campeonato Brasileiro. Com 74 pontos em 33 partidas disputadas, os mineiros podem ter uma campanha que supera a do Flamengo em 2019? Não é tão fácil assim.

Sob o comando de Jorge Jesus, o Rubro-Negro Carioca viveu momentos de destaque. Naquela ocasião, o time conseguiu 78 pontos em 33 rodadas disputadas. O time fez história no Campeonato Brasileiro.

Mesmo com toda a pompa do Galo – o time tem 74,75% de aproveitamento –, é impossível chegar ao que fez o Flamengo em 2019. Se os comandados de Cuca conseguirem os 15 pontos restantes, chegarão no máximo a 89 pontos, um a menos do que foi feito pelo Fla há dois anos.

Além disso, há a questão dos gols marcados. O Galo estufou as redes adversárias em 53 oportunidades, enquanto o Flamengo marcou 86 gols em sua campanha vitoriosa sob o comando de Jorge Jesus. O poderoso ataque flamenguista fez muito mais que o time de Belo Horizonte.

O Atlético, por sua vez, dá indícios de que pode superar o Flamengo no número de gols sofridos. O Fla viu os adversários marcarem em 37 oportunidades, enquanto os mineiros assistiram a 22 gols adversário em 33 rodadas.

Em que pese a dificuldade em igualar a pontuação adversária, o Atlético está prestes a ganhar o título brasileiro, o que não acontece desde 1971. São 50 anos sem faturar a principal competição nacional.