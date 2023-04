Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Belo Horizonte, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam na tarde desta quinta-feira (27), no Sesc Venda Nova, às 15h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Atlético-MG chega para o duelo após eliminar o Vitória-ES por 2 a 0. Do outro lado, o Cruzeiro passou pelo Gama na fase anteior, por 5 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Marcos, Lucas, Ronald, João Henrique, Lucas Louback, Denilson, Guilherme, Iury, Mateus Iseppe, Bruno e Luis Gustavo.

Cruzeiro: Italo, Ruan, William, Ricardo, Gabryelo, Kenji, Tevis Alves, Rhuan Gabriel, João, Apollo e Murilo.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?