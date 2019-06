Athletico-PR x Fortaleza: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes definem nesta quarta (5) quem vai avançar às quartas de final do torneio; primeiro duelo terminou empatado em 0 a 0

-PR e entram em campo nesta quarta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), na Arena da Baixada, em busca da classificação às quartas de final na Copa do . Após 0 a 0 na ida, as equipes precisam vencer para garantir um lugar nas quartas de final.

Veja informações da partida!

JOGO x Fortaleza DATA Quarta-feira, 5 de junho LOCAL Arena da Baixa - Curitiba, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo entre Athletico-PR e Fortaleza terá transmissão no Spotv 3. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Após ser derrotado pelo na final da , o Furacão mostrou reação diante do na última rodada do Brasileirão, Agora busca avançar na .

No duelo de ida, no Castelão, as equipes ficaram no empate por 0 a 0. Como não há o critério de gol fora, o Furacão precisa de uma vitória para passar de fase. Um empate leva a decisão para os pênaltis.

Escalação provável:

FORTALEZA

O Fortaleza conta com duas baixas para o duelo: Edinho e Wellington Paulista. Enquanto o meio-campista sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, o atacante sofreu uma lesão na panturrilha esquerda.

Provável escalação: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Roger Carvalho, Carlinhos; Felipe, Araruna; Osvaldo, Marcinho, Romarinho e André Luís.