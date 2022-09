Athletico tem problema na lateral esquerda para encarar o Santos

Abner se machuca em treino, mas não preocupa para Libertadores

O Athletico encara o Santos nesta terça-feira, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão. Durante os treinos da semana, o técnico Luiz Felipe Scolari ganhou um problema de última hora: a lesão de Abner.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

A torção no tornozelo não preocupa o rubro-negro para a final da Libertadores, mas tira o atleta do confronto diante do Santos. Para piorar a situação, Felipão tem o desfalque de Pedrinho, que recebeu o terceiro amarelo diante do Cuiabá.

Com isso, o técnico do Furacão deve escalar o zagueiro Nico Hernández na posição. Existe a possibilidade de contar com Léo Cittadini, também improvisado na posição.

Outros desfalques para o confronto na Baixada Santista: o atacante Canobbio, na seleção uruguaia, e o zagueiro Pedro Henrique, lesionado.

Por outro lado, Felipão tem os retornos de Bento e Vitinho, que cumpriram suspensão automática na última partida, e o retorno de Fernandinho, poupado.

O Athletico tem 10 pontos de vantagem para a equipe santista na tabela. O Furacão é o sexto colocado, com 44 pontos, enquanto o Santos ocupa a décima segunda posição com 34 pontos. O Peixe sustenta um tabu de não perder para o Athletico pelo Brasileiro em jogos disputados na Vila Belmiro. Foram 20 partidas, com 15 vitórias do Santos e cinco empates.