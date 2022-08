Athletico tem menor folha salarial dentre os brasileiros da Libertadores

Folha salarial custa R$ 7 milhões por mês, incluindo os pagamentos a Luiz Felipe Scolari e sua comissão técnica

O Athletico-PR é dono da menor folha salarial dentre os brasileiros que disputaram as quartas de final da Copa Libertadores da América, como soube a GOAL.

O clube presidido por Mario Celso Petraglia gasta R$ 7 milhões por mês com as remunerações no departamento de futebol, como soube a GOAL. O montante inclui todos os gastos do clube com o departamento de futebol, como elenco, comissão técnica e demais integrantes da pasta, conforme apuração da reportagem. O número é inferior ao que gastam Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Palmeiras.

Os números são bem inferiores aos desembolsados pelos outros brasileiros que disputaram a competição até esta semana. Atlético-MG e Corinthians, eliminados nas quartas de final, têm folhas salariais que superam os R$ 15 milhões mensais, incluindo comissão técnica.

Os outros dois clubes do país que seguiram na competição, Flamengo e Palmeiras, têm folha salarial acima dos R$ 20 milhões. Estas são as duas maiores do Brasil na atualidade — Atlético-MG e Corinthians ocupam a terceira e quarta colocações, respectivamente.

Com uma folha salarial enxuta, o Athletico-PR prega um trabalho de austeridade sob o comando de Mário Celso Petraglia. O dirigente é contrário às contratações por valores elevados e aos salários altos na Arena da Baixada — Vitor Roque foi o reforço mais caro da história, adquirido por R$ 24 milhões.

Além do jovem atacante de 17 anos, os paranaenses fizeram outras cinco contratações que demandaram taxa de transferência: o zagueiro Lucas Fasson, o meio-campista Bryan García e os atacantes Agustín Canobbio, Tomás Cuello e Pedro Rocha (contratado por empréstimo).