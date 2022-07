Athletico só mantém Pedro Rocha com pedida inferior; São Paulo descarta atacante

Botafogo fez consulta por atleta, e Furacão quer mantê-lo, mas permanência depende de redução da pedida. Tricolor paulista descartou jogador

Pedro Rocha tem futuro indefinido no mercado da bola. O atacante de 27 anos encerra o empréstimo no Athletico-PR em 31 de julho. Ele, contudo, tem oferta para ficar no clube, e o São Paulo cogitou a sua contratação, mas descarta levá-lo para o Morumbi, como soube a GOAL. O Botafogo fez consulta sobre a situação do jogador.

Pela nova designação da Fifa, o jogador, que tem contrato com o Spartak de Moscou até 30 de junho de 2023, pode assinar com qualquer clube do mundo por mais um ano por causa do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Athletico e São Paulo tentaram investidas nestes moldes. A pedida salarial do atleta, entretanto, é considerada muito elevada.

O Athletico não descarta a sua permanência na Arena da Baixada, desde que ele aceite reduzir os valores do futuro contrato, como soube a GOAL. A proposta foi feita pelo presidente Mario Celso Petraglia ao estafe do jogador. Ele não deu sinais de que aceitará um valor inferior para seguir no elenco comandado por Luiz Felipe Scolari.

Mais artigos abaixo

Outro que demonstrou interesse no atleta foi o São Paulo. Houve uma consulta dos paulistas sobre a situação do atacante. No entanto, o negócio não avançou, e a diretoria já descartou que haja um desfecho positivo, conforme apurado pela GOAL. O Tricolor teve a mesma percepção do Furacão nas tratativas e descartou a possibilidade de contratá-lo no mercado da bola.

O clube presidido por Julio Casares ainda procura algumas opções no mercado da bola. Porém as alternativas precisam atender às premissas de chegarem de forma gratuita e em um patamar salarial abaixo do que é solicitado pelo jogador de 27 anos.

O Botafogo não apresentou proposta para contar com Pedro Rocha, mas demonstrou interesse em contratá-lo no mercado da bola. Os cariocas têm o desejo de levar o jogador e fizeram uma consulta para saber quais os desejos do atleta nesta janela de transferências.

Emprestado ao Athletico-PR desde a temporada passada, Pedro Rocha fez 45 partidas pelo clube, com oito gols marcados e seis assistências. Sua última aparição foi diante do Bahia, em 12 de julho. Ele foi titular na vitória por 2 a 1 pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.