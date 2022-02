Athletico-PR x União-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo pelo Campeonato Paranaense 2022

O Athletico-PR recebe o União-PR neste domingo (6), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pela internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x União-PR DATA Sábado, 6 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O OneFootball é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (6), na Arena da Baixada.

MAIS INFORMAÇÕES

O Athletico-PR, como já faz há algum tempo, está disputando o campeonato estadual com um time alternativo, com jogadores da equipe de aspirantes. Com quatro rodadas passadas, o Furacão ocupa a oitava colocação na tabela, com seis pontos conquistados em uma vitória e três empates.

Já o União, lanterna da competição, e o único time que ainda não somou nenhum ponto em quatro partidas já disputadas. No entanto, em caso de vitória, pode subir algumas posições pelos critérios de desempate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 1 Athletico-PR Campeonato Paranaense 3 de fevereiro de 2022 Athletico-PR 0 x 0 São Joseense Campeonato Paranaense 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Rio Branco-PR Campeonato Paranaense 10 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Azuriz x Athletico-PR Campeonato Paranaense 13 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília)

UNIÃO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA União-PR 0 x 1 Cianorte Campeonato Paranaense 3 de fevereiro de 2022 União-PR 1 x 2 Coritiba Campeonato Paranaense 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas