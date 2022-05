Athletico-PR x Tocantinópolis: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

Na Arena da Baixada, o Athletico-PR recebe o Tocantinópolis na noite desta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O Furacão tem a vantagem do empate no confronto, após vencer o duelo de ida por 5 a 2. Aos visitantes, resta vencer por quatro gols a mais para ficar com a vaga.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com larga vantagem após vencer o jogo de ida por 5 a 2, o Athletico-PR deve ir a campo com uma equipe mista.

A grande novidade entre os relacionados do Furacão é Matheus Babi, que está recuperado de lesão no joelho.

Já o Tocantinópolis não poderá contar com Elenílson, suspenso, além de Tiago Bagagem e Veraldo, lesionados.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Matheus Fernandes e Marlos (Léo Cittadini); Pedro Rocha, Cuello e Pablo.

Possível escalação do Tocantinópolis: Diego Martins (Jefferson); Marcinho, Betão, Wanderson e Chico Bala; Bidely, Rômulo e Raí; Alan Maia, Everson Bilau e Jheimy.

DESFALQUES

ATHLETICO-PR:

Thiago Heleno, Kawan, Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino: lesionados.

Orejuela e Vitor Roque: atuaram por outras equipes nesta edição.

TOCANTINÓPOLIS:

Elenilson: suspenso.

Tiago Bagagem e Veraldo: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletico-PR e Tocantinópolis será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, na TV fechada.