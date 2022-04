Athletico-PR x The Strongest: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Athletico-PR e The Strongest se enfrentam nesta quinta-feira (14), na Arena da Baixada, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Facebook Watch, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x The Strongest DATA Quinta-feira, 14 de abril de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, Paraná HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar sem gols com o Caracas na primeira rodada da Libertadores, e ser goleado pelo São Paulo por 4 a 0 na rodada de estreia do Brasileirão, o Athletico-PR anunciou que o auxiliar-técnico Lucho González solicitou sua saída do Furacão por causa da demissão de Alberto Valentim.

O Athletico informa que, em função da saída do técnico Alberto Valentim, o auxiliar técnico Lucho González solicitou seu desligamento do clube. A decisão de Lucho foi comunicada na manhã desta segunda-feira. pic.twitter.com/gsjJz4TEOS — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 11, 2022

Do outro lado, o The Strongest também empatou com o Libertad em 1 a 1 na última semana, e todas as equipes somam apenas um ponto cada no Grupo B.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Caracas 0 x 0 Athletico-PR Libertadores 5 de abril de 2022 São Paulo 4 x 0 Athletico-PR Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Atlético-MG Brasileirão 17 de abril de 2022 18h (de Brasília) Tocantinópolis x Athletico-PR Copa do Brasil 20 de abril de 2022 19h (de Brasília)

THE STRONGEST

JOGO CAMPEONATO DATA The Strongest 1 x 1 Libertad Libertadores 8 de abril de 2022 Aurora 1 x 0 The Strongest Campeonato Boliviano 11 de abril de 2022

Próximas partidas