Athletico-PR x The Strongest: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

O Athletico-PR recebe o The Strongest nesta quinta-feira (14), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 19h (de Brasília), na Arena da Baixada.

Depois de empatar sem gols com o Caracas na primeira rodada do torneio, o Furacão entra em campo buscando a primeira vitória, assim como o Libertad, que também empatou por 1 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena da Baixada, o técnico Carille comandará a equipe pela primeira vez após ter sido anunciado na última quarta (14).

O Furacão terá o retorno do atacante Pablo, recuperado das dores na coxa. Caso não esteja apto, Vitinho pode aparecer no time titular, enquanto Vitor Bueno sai.

Já o The Strongest não poderá contar com Ismael Benegas, machucado, e Martín Prost, suspenso

Além das duas equipes, o grupo B conta com Libertad e Caracas, que se enfrentaram nesta quarta, no Paraguai. O time paraguaio venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança, com quatro pontos.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven (Orejuela), Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans; Cuello, Marcelo Cirino e Pablo (Vitinho).

Possível escalação do The Strongest: Viscarra; Saúl Torres, Castillo, Demiquel e Juan Aponte; Diego Wayar (Yvo Calleros), Ursino e Saucedo; Henry Vaca, Triverio e Jeyson Chura (Gabriel Esparza).

DESFALQUES

ATHLETICO-PR:

Thiago Heleno, Nico Hernández, Erick e Léo Cittadini: departamento médico

THE STRONGEST:

Martín Prost: suspenso)

Ismael Benegas: machucado

ARBRITAGEM

Árbitro: Dario Herrera - ARG

Assistentes: Juan Belatti e Mariana de Almeida - ARG

Quarto árbitro: Jose Cabero - CHI

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletico-PR e The Strongest será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Facebook Watch, na internet, nesta quinta-feira (14).