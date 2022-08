Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste sexta-feira (19), pelas quartas de final do Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e São Paulo entram em campo nesta sexta-feira (19), no CT do Cajú, a partir das 15h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após perder o primeiro duelo por 3 a 1, o Furacão precisa de um triunfo por três gols a mais para avançar direto, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Do outro lado, o Tricolor tem a vantagem do empate, ou pode ainda perder por um gol de diferença.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo: Leandro, Felipe, Page, Brian, Talles, Ythallo, João, Luizinho, Leonardo, Patryck e Matheus.

Possível escalação do Athletico-PR: Mycael, Renan, Juninho, Emersonn, Dourado, Derick, Leonardo, Kawan, Danielzinho, João e João Pedro.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

sem desfalques confirmados.

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Athletico-PR x São Paulo DATA Sexta-feira, 19 de agosto de 2022 LOCAL CT do Cajú, Curitiba - SP HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lucas Torezin (PR)

Assistentes: Andre Severo e Leandro Glugoski (PR)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 1 Athletico-PR Brasileiro sub-20 13 de agosto de 2022 Athletico-PR 2 x 3 Maringá Paranaense sub-20 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Maringá x Athletico-PR Paranaense sub-20 22 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Nacional PR x Athletico-PR Paranaense sub-20 24 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Penapolense 1 x 1 São Paulo Paulista sub-20 16 de agosto de 2022 São Paulo 3 x 1 Athletico-PR Brasileiro sub-20 13 de agosto de 2022

Próximas partidas