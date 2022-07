Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (31), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam neste domingo (31), na Arena da Baixada, a partir das 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Pará, Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás), na TV aberta, da Furacão Live, na plataforma de streaming própria do clube paranaense, e também para os inscritos do canal do Casimiro na Twitch. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Após o empate sem gols com o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR volta as atenções para o Brasileirão.

Para o confronto em casa, o técnico Felipão deve mexer na equipe mais uma vez, já visando o confronto diante do Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Thiago Heleno e Fernandinho podem ser poupados, enquanto David Terans, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

"Eu vou pensar muito no Estudiantes. São Paulo é Brasileiro e já temos 31 pontos, uma situação de respirar bem. Mas eu tenho que pensar que eu já coloquei Fernandinho, há pouco tempo no grupo, e Thiago Heleno, que não vinham jogando, em dois jogos seguidos. Esses dois podem pegar a malinha deles e ficar em casa dormindo. Tem cartão do Terans. E tem mais dois ou três, no mínimo, que vem jogando há uns 15 jogos seguidos. Então vou ter que pensar dessa forma", afirmou o treinador.

Do outro lado, o São Paulo, com 26 pontos, vem de quatro empates consecutivos no Brasileiro e busca reencontrar o caminho da vitória após bater o América-MG por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Rogério Ceni segue sem contar com Luan e Alisson, em transição física, além de Jandrei, Arboleda, Reinaldo, Caio e André Anderson, no DM.

Em 66 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 23 vitórias, contra 20 do Athletico-PR, além de 23 empates. No primeiro turno, o Tricolor goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Athletico-PR: Bento, Orejuela, Thiago Heleno, Matheus Felipe, Abner, Hugo Moura, Fernandinho, Canobbio, Cuello, Pedrinho e Vitor Roque.

Possível escalação do São Paulo: Thiago Couto; Diego Costa, Mirada e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor (Nikão), Igor Gomes e Welington; Luciano e Calleri.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Thiago Heleno e Fernandinho: poupados

David Terans: suspenso (terceiro cartão amarelo)

São Paulo:

Luan e Alisson: transição física

Jandrei, Arboleda, Reinaldo, Caio e André Anderson: departamento médico

Quando é?

JOGO Athletico-PR x São Paulo DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 0 Athletico-PR Brasileiro 24 de julho de 2022 Flamengo 0 x 0 Athletico-PR Copa do Brasil 28 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Estudiantes Libertadores 4 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Athletico-PR Brasileiro 7 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 3 Goiás Brasileiro 23 de julho de 2022 São Paulo 1 x 0 América-MG Copa do Brasil 29 de julho de 2022

Próximas partidas