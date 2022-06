Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Jogo da nona rodada do Brasileirão acontece neste sábado (4); veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Santos se enfrentam neste sábado (4), na Arena da Baixada, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, e do canal do Casimiro, na Twitch, ambos na internet. Para acompanhar o duelo na plataforma do streamer, é necessário se inscrever e pagar uma taxa. Caso o torcedor seja assinante do Amazon Prime, tem o direito de realizar a assinatura de forma gratuita, vinculando as contas. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

É santista e assinante do Amazon Prime? Então aproveite essa oportunidade! ⬇️ pic.twitter.com/pZ1a9cAx9q — Santos FC (@SantosFC) June 2, 2022

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Santos DATA Sábado, 4 de junho de 2022 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Labes (SC)

Quarto árbitro: Lucas Torezin (PR)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

Informações da partida

O Athletico-PR chega empolgado para o jogo deste sábado, já que vem de quatro vitórias consecutivas em todas as competições.

O Furacão é o sexto colocado e quer mais um triunfo para colar nos líderes do campeonato.

Já o Santos, por sua vez, perdeu o clássico para o Palmeiras na última rodada, e não vence no Brasileirão há três jogos.

Mais artigos abaixo

Peixão no trabalho de hoje! ⚪️⚫️💨 pic.twitter.com/QtdSwu6dWl — Santos FC (@SantosFC) June 2, 2022

O Peixe quer a sua primeira vitoria como visitante nesta edição para não ver os times de parte debaixo da tabela se aproximarem.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento, Khellven, Pedro henrique, Hernández, Abner, Erick, Matheus Fernandes, Terans, Pedro Rocha e Cuello.

Santos: João Paulo, Auro, Bauermann, Maicon, Lucas Pires, Sandry, Zanocelo, Jhoan Julio, Ricardo Goulart (Camacho ou Bruno Oliveira), Baptistão e Marcos Leonardo.

Desfalques

Athletico-PR

Canobbio: convocado.

Thiago Heleno, Marlos, Marcelo Cirino e Vitinho: lesionados.

Santos

Madson e Rodrigo Fernández: suspensos.

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 29 de maio de 2022 Athletico-PR 5 x 1 Caracas Copa Libertadores 26 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Athletico-PR Brasileirão 8 de junho de 2022 19h (de Brasília) Fortaleza x Athletico-PR Brasileirão 12 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 29 de maio de 2022 Santos 1 x 1 Banfield Copa Sul-Americana 24 de maio de 2022

Próximas partidas