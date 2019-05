Athletico-PR x River Plate: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

-PR e começam a decidir a final da nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO x River Plate DATA Quarta-feira, 22 de maio LOCAL Arena da Baixa - Curitiba, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Os duelos entre Athletico-PR e River Plate valendo o título da Recopa serão exibidos pelo DAZN neste mês. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Campeão da Sul-Americana em 2018, o Furacão busca o segundo título internacional a partir de quarta (22), contra o River Plate, campeão da Libertadores. A partida de volta será no dia 30, no Monumental.

Ciente da missão de encarar a equipe argentina, o técnico Tiago Nunes analisa as armas do adversário e pede atenção.

"O River Plate é uma equipe muito vertical, uma equipe que joga com dois atacante infiltrados toda hora, chega com cinco ou seis jogadores de trás, uma equipe muito veloz, muita competitiva. A gente não enfrentou uma equipe com essa característica este ano ainda. Talvez nem do ano passado para cá a gente tenha enfrentado uma equipe com tanta qualidade e com tanta competitividade.", disse.

Uma dúvida do técnico é se poderá contar com o lateral-direito Jonathan, que se recupera de lesão. O zagueiro Robson Bambu também é dúvida, pois saiu machucado do jogo contra o .

Provável escalação:

RIVER PLATE

Na última semana, a equipe argentina goleou o Tucuman por 4 a 1 na Copa da Superliga, mas foi eliminado das quartas de final após ser derrotado no jogo de ida por 3 a 0. Agora, o River busca a recuperação fora de casa no jogo que vale o título da Recopa.

Provável escalação: