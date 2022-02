Athletico-PR x Rio Branco-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paranaense 2022

Com o time principal, o Athletico-PR recebe o Rio Branco, nesta quinta-feira (10), na Arena da Baixada, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da One Football, por streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Rio Branco-PR DATA Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O One Football, por streaming, é o canal que irá transmitir o jogo desta quinta-feira (10), na Arena da Baixada.

MAIS INFORMAÇÕES

Com o time principal pela primeira vez no estadual, após a troca no comando técnico que culminou na saída de Paulo Autuori, o Athletico-PR ainda está invicto, mas tem apenas uma vitória e quatro empates em cinco partidas. Assim, aposta em um time mais "pesado" para disparar na tabela.

Enquanto isso, o Rio Branco, com apenas três pontos, está na zona de rebaixamento. Com uma vitória, porém, irá ultrapassar o Paraná e pode até terminar a rodada na zona de classificação para a segunda fase.

Escalação do Athletico-PR: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Matheus Fernandes e Léo Cittadini; Bissoli, Reinaldo e Davi.

Escalação do Rio Branco-PR: Ravel; Yan Santos, Moraes, Guilherme Lacerda e André; Alex Fraga, Duda e Guilherme Biteco; Sena, Pedro Oliveira e Petric.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Criciúma Amistoso 6 de fevereiro de 2022 Athletico-PR 2 x 2 União Paranaense 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Azuriz x Athletico-PR Paranaense 13 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília) Coritiba x Athletico-PR Paranaense 16 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília)

RIO BRANCO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 0 Rio Branco-PR Paranaense 2 de fevereiro de 2022 Rio Branco-PR 0 x 3 Maringá Paranaense 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas