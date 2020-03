Athletico-PR x Peñarol: onde assistir, escalação, horário e mais informações

Furacão estreia na fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira (3); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atual campeão da Copa do , o estreia na Libertadores nesta terça-feira, em casa, diante do , um dos clubes mais tradicionais do continente. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Peñarol DATA Terça-feira, 3 de março de 2020 LOCAL Arena da Baixana - Curitiba, BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão quer estrear na fase de grupos da Liberta com vitória em casa / Foto: Athletico-PR

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Athletico-PR entrará em campo para a sua sétima disputa de , torneio que foi vice-campeão em 2005. 15 anos depois, o time conta com um elenco repleto de jovens que estrearão no campeonato nesta edição. São apenas 12 remanecentes do elenco que disputou a Liberta ano passado.

Dorival Júnior perdeu Rony, que foi para o , mas ainda conta com o lateral Adriano, o volante Lucho González e o meia-atacante Nikão para superar as adversidades e fazer um bom papel na competição.

Já o Peñarol, penta campeão da Libertadores, não chega a uma final desde 2011, quando foi vice para o de Neymar. O principal nome do clube uruguaio não está em campo, mas sim fora dele. Diego Forlán, ídolo do país, assumiu o comando técnico do time e está se aventurando em seu primeiro trabalho como treinador.

O meia-atacante Facundo Pellistri, de 18 anos, é considerado a maior jóia dos anos recentes do clube aurinegro e o principal jogador do time na atualidade.

Provável escalação do Athletico-PR: Jandrei; Adriano, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Erick, Léo Cittadini, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli.

Provável escalação do Peñarol: Kewin Dawson; Giovanni Gonzalez, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal e Gabriel Rojas; Jesús Trindade, Krisztián Vadócz, Matías De los Santos e Facundo Pellistri; David Terans e Xisco Jiménez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 5 x 1 Cascavel CR 22 de fevereiro de 2020 Operario 1 x 3 Athletico-PR Campeonato Paranaense 1º de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Rio Branco Campeonato Paranaense 4 de março de 2020 20h (de Brasília) x Athletico-PR Copa Libertadores 11 de março de 2020 19h15 (de Brasília)

PEÑAROL

JOGO CAMPEONATO DATA Peñarol 2 x 1 Cerro 15 de fevereiro de 2020 Defensor 2 x 1 Peñarol Campeonato Uruguaio 23 de fevereiro de 2020

Próximas partidas