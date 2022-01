Athletico-PR x Paraná: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Campeonato Paranaense vai começar com tudo! Neste domingo (23), Athletico-PR e Paraná se enfrentam na Arena da Baixada, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, na plataforma de streaming. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Paraná DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O One Football, plataforme de streaming, irá transmitir o clássico deste domingo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Assim como nas últimas temporas, o Athletico-PR mais uma vez irá para o campeonato estadual mandando a campo a sua equipe aspirantes.

Enquanto isso, o time principal se prepara para disputas nacionais e internacionais que ocorrerão ao longo do ano.

Já o Paraná, que irá disputar a Série D em 2022, contratou 19 jogadores para os campeonatos que terá pela frente.

Provável escalação do Athletico-PR: a confirmar.

Provável escalação do Paraná: a confirmar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 15 de dezembro de 2021 Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR Copa do Brasil 12 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Maringá x Athletico-PR Paranaense 26 de janeiro de 2022 21h30 (de Brasília) Athletico-PR x São Joseense Paranaense 30 de janeiro de 2022 16h (de Brasília)

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 4 x 0 Oeste Série C 25 de setembro de 2021 Novorizontino 1 x 0 Paraná Série C 18 setembro de 2021

Próximas partidas