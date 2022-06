Athletico-PR x Libertad: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Partida acontece nesta terça-feira (28), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Liberad se enfrentam nesta terça-feira (28), na Arena da Baixada, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no Facebook Watch, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Furacão registra três vitórias, contra uma do Libertad. No último encontro, válido pela fase de grupos da Libertadores deste ano, o time brasileiro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Orejuela, Matheus, Hernandez, Vinicius; Erick, Moura; Romulo, Bueno, Pedrinho; Pablo.

Possível escalação do Libertad: Silva; Piris, Bocanegra, Vieira, Espinoza; Merlini, Benitez, Diaz, Bogarin; Santa Cruz, Melgarejo.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Thiago Heleno, Marlon e Vitinho: lesionados

Libertad:

Julio Enciso: lesionado.

A campanha do Athletico-PR na Libertadores 2022

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 0 Libertad - 18 de maio de 2022

Athletico-PR 5 x 1 Caracas - 26 de maio de 2022

Athletico-PR x Libertad - 28 de junho de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Libertad x Athletico-PR - 5 de julho de 2022, às 21h30 (de Brasília)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Athletico-PR é favorito contra o Libertad nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1.81 na vitória do Furacão, $ 3.50 no empate e $ 4.70 caso o Libertad vença.

Outra odd popular é aposta sobre quem marcará primeiro. Paga-se $ 1.50 para quem apostar no Athletico-PR e $ 3.10 para quem apostar no Libertad. Em caso de empate, paga-se $ 8.00. Há também a possibilidade de apostar se o placar total será par, pagando-se $ 1.90, ou ímpar, pagando-se $1,94.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Libertad DATA Terça-feira, 28 de junho de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Carlos López e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 2 Athletico-PR 1 Copa do Brasil 22 de junho de 2022 Athletico-PR 4 x 2 RB Bragantino Brasileirão 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Athletico-PR Brasileirão 2 de julho de 2022 21h (de Brasília) Libertad x Athletico-PR Libertadores 5 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Libertad

JOGO CAMPEONATO DATA Sol de América 0 x 3 Libertad Campeonato Paraguaio 21 de junho de 2022 Libertad 1 x 0 Cerro Porteño Campeonato Paraguaio 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Resistencia x Libertad Campeonato Paraguaio 15 de julho de 2022 A definir Libertad x Athletico-PR Libertadores 5 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

