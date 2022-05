Athletico-PR x Libertad: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Athletico-PR recebe o Libertad nesta quarta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, um mês após o último encontro entre os rivais, válido pela terceira rodada do Grupo B. Na ocasião, o Furacão foi derrotado por 1 a 0.

Na laterna do grupo, o Athletico-PR entra em campo pressionado pela vitória para seguir com chances de classificação às oitavas de final.

Do outro lado, o Libertad é o líder, com sete, enquanto Caracas e The Strongest possuem seis pontos cada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena da Baixada, o Athletico-PR não poderá contar com Matheus Fernandes e Vitinho, machucados.

Por outro lado, o técnico Felipão terá o retorno de David Terans, recuperado de um edema muscular.

Já o Libertad, sob o comando do técnico Daniel Garnero, não poderá contar com Marcelo Díaz e Héctor Villalba, com desgaste muscular.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Matheus Felipe (Nico Hernández), Pedro Henrique e Abner; Hugo Moura, Bryan García (Erick) e David Terans; Canobbio, Cuello e Pablo.

Possível escalação do Libertad: Martín Silva; Mayada, Viera, Barboza e Espinoza; Bareiro, Caballero, Riveros e Bogarín; Melgarejo e Óscar Cardozo.

DESFALQUES

ATHLETICO-PR:

Matheus Fernandes e Vitinho: lesionados

LIBERTAD

Marcelo Díaz e o atacante Héctor Villalba: sintomas gripais

ARBITRAGEM

Árbitro: Patricio Loustau - ARG

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Facundo Rodríguez - ARG

Quarto árbitro: Facundo Tello - ARG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletico-PR e Libertad será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira (18).