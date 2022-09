Athletico-PR x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Lutando para continuar no G-6, Furacão entra em campo neste sábado (1); veja como acompanhar ao vivo na internet

O Athletico-PR recebe o lanterna Juventude neste sábado (1), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, na plataforma de streaming própria do clube paranaense, e também para os inscritos do canal do Casimiro, na Twitch.

Sem vencer há três jogos e vindo de derrota no meio da semana, o Athletico-PR quer o triunfo em casa para se manter dentro do G-6 do campeonato. O Furacão é o sexto colocado, com 44 pontos, e terá os retornos de Pedrinho e Canobbio, enquanto Pedro Henrique e Abner, com problemas físicos, são dúvidas. Já Alex Santana e Matheus Felipe estão suspensos.

"Não vem dando certo na parte ofensiva, na parte defensiva desde a classificação (pra final da Libertadores). Ou vamos mudar de novo ou vamos continuar assim nesse marasmo total. Vamos chegar (à decisão) em uma situação ruim", disse o técnico Felipão.

Do outro lado, o Juventude tem chances mínimas de seguir na Série a, já que é o lanterna do Brasileirão, com apenas 19 pontos. O Alviverde não ganha há nove partidas.

Escalações:

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Khellven, Thiago Heleno, Nico Hernández e Pedrinho; Hugo Moura e Fernandinho; Canobbio (Bueno), Terans e Vitinho (Cuello); Pablo (Vitor Roque).

Escalação do provável JUVENTUDE: Pegorari; Vitor Mendes, Paulo Miranda e Nogueira; Rodrigo Soares, Élton, Jadson, Chico e Capixaba; Felipe Pires e Isidro Pitta.

Desfalques

Athletico-PR

Matheus Felipe e Alex Santana, suspensos, são as baixas no Furacão.

Juventude

Anderson Leite, Edinho, Marlon, Renato Chaves, Rafael Forster, Bruno Nazário e Ricardo Bueno, no departamento médico, são os desfalques do Alviverde.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR

• Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (árbitro), Alessandro de Matos e Leila da Cruz (assistentes), Murilo Klein (quarto árbitro) e Thiago Duarte Peixoto (AVAR)