Athletico-PR x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Athletico-PR e Internacional se enfrentam neste sábado (16), na Arena da Baixada, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Furacão Live, plataforma de streaming própria do clube paranaense. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil após a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, o Athletico-PR volta as atenções para o Brasileirão. Na sexta posição, com 27 pontos, o Furacão busca entrar no G-4, enqunto o Internacional, em terceiro lugar, soma 28.

Para o confronto em casa, o técnico Felipão não poderá contar com Christian, que passará por uma cirurgia no joelho.

📸 Fechamos a nossa preparação! Vamos a Curitiba para enfrentar o Athletico-PR.



🔗 Saiba mais: https://t.co/gZKnDKXMRb #VamoInter pic.twitter.com/TowuA158hz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 15, 2022

Do outro lado, o Internacional, classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana, terá alguns jogadores preservados na Arena da Baixada.

Rodrigo Moledo recebe atenção especial devido às recentes lesões e está fora.

"Chamei os zagueiros. Pretendo fazer um aproveitamento mais escalonado. Valeu para o Vitão. Não queria usar o Moledo no sintético. Observei aqui em um gramado normal (Beira-Rio) e ele fez um grande jogo. Teremos duas partidas no sintético. Até isso precisamos pensar. Provavelmente joguem Vitão e Kaique. Avaliaremos bem", afirmou o técnico Mano Menezes.

Em 64 jogos disputados, o Internacional soma 23 vitórias, contra 21 do Athletico-PR, além de 20 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2021, o Colorado venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Erick e David Terans; Pedro Rocha, Canobbio e Pablo.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Vitão, Kaique Rocha e Moisés; Johnny (Gabriel), Edenilson, De Pena e Boschilia (Maurício); Pedro Henrique (Caio Vidal) e Alemão.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Christian: cirurgia.

Internacional:

Rodrigo Moledo: preservado.

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Internacional DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 9 de julho de 2022 Athletico-PR 2 x 1 Bahia Copa do Brasil 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Atlético-GO Brasileirão 20 de julho de 2022 19h30 (de Brasília) Botafogo x Athletico-PR Brasileirão 23 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 4 x 1 Colo-Colo Brasileirão 6 de julho de 2022 Internacional 1 x 0 América-MG Brasileirão 12 de julho de 2022

Próximas partidas