Athletico-PR x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes disputam o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta (4), em Curitiba; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

-PR x entram em campo nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do . Após ter vencido o duelo de ida por 2 a 0, a equipe gaúcha pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim avança à decisão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo apenas para os Estados de Paraná e Rio Grande do Sul, além do SporTV e Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , você acompanha o jogo em tempo real, minuto a minuto clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Grêmio DATA Quarta-feira, 4 de setembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Furacão irá comparecer no (Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo apenas para os Estados de Paraná e Rio Grande do Sul, além do SporTV e Premiere para todo o Brasil na TV fechada. Na Goal , você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes será forçado a escalar uma defesa reserva. Ainda lesionado, Jonathan deve dar lugar a Khellven, enquanto Bambu e Lucas Halter entram nos lugares de Léo Pereira (suspenso pelo terceiro amarelo) e Pedro Henrique (contratado fora do prazo de inscrições), respectivamente. Adriano, também impedido de atuar na competição, deverá ser substituído por Marcio Azevedo.

"Tem que estar (pronto), né? Não tem muita escolha, mas algumas preocupações pontuais, como a avaliação do pessoal que saiu hoje. O Bambu saiu com dor na posterior, mas é só uma cãibra. O Halter não treinou ontem, não teve condições de estar à disposição hoje, vamos ver como vai estar amanhã. Então, não quero me precipitar aqui porque estamos vivendo uma caixinha de surpresa. Qualquer coisa pode acontecer", disse Tiago Nunes.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven (Jonathan), Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Marcelo Cirino; Nikão, Rony e Marco Ruben

GRÊMIO

Pelo lado da equipe gremista, o técnico Renato Gaúcho não terá o seu principal jogador. Cebolinha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deverá ser substituído por Pepê.

Outro problema para o treinador pode ser Maicon, que não participou da atividade no início da semana. O volante sentiu dores na panturrilha direita na vitória sobre o , na última semana e desde então faz tratamento. Rômulo pode ser o seu substituto, caso a sua ausência seja mesmo confirmada.

Com a vitória por 2 a 0 na Arena, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença que estará na final da .

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Rômulo, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; André

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos sete jogos entre as equipes, o Grêmio levou a melhor quatro vezes (sendo duas em 2019), além de outros dois empates. O Furacão venceu apenas uma vez.

Em 2016, por outro lado, eles disputaram as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer na Arena da Baixada por 1 a 0, o Tricolor perdeu em casa pelo mesmo e a classificação saiu apenas nos pênaltis.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Grêmio 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 2019 Grêmio 2 x 0 Athletico-PR Copa do Brasil 2018 Athletico-PR 2 x 1 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 2017 Grêmio 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 2017 Athletico-PR 2 x 3 Grêmio Copa do Brasil 2017 Grêmio 4 x 0 Athletico-PR Copa do Brasil

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 24/08/2019 Athletico-PR 1 x 0 Ceará Brasileirão 31/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Athletico-PR Brasileirão 08/09/2019 16h (de Brasília) Athletico-PR x Avaí Brasileirão 15/09/2019 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 2 Grêmio Libertadores 27/08/2019 0 x 0 Grêmio Brasileirão 31/08/2019

Próximas partidas