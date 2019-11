Athletico-PR x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), pela 35ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Visando a classificação matemática para a fase de grupos da Libertadores, o visita o -PR nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para o RS. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Grêmio DATA Quarta-feira, 27 de novembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão não sabe o que é perder há 10 jogos no Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para o Rio Grande do Sul. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Apesar da classificação antecipada para a Libertadores 2020 e a saída do técnico Tiago Nunes, o Furacão não deixou o seu rendimento cair e está há novo jogos sem saber o que é perder no Brasileirão.

Para o confronto contra o Grêmio, o volante Bruno Guimarães será desfalque. Erick e Lucho González aparecem como candidatos a vaga.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Erick (Lucho González) e Nikão; Rony, Marcelo Cirino e Marco Ruben

GRÊMIO

Vindo de vitória significativa sobre o na última rodada, o Grêmio entra em campo sem grandes preocupações, com o técnico Renato Gaúcho podendo repetir a escalação que venceu por 2 a 1 a equipe paulista.

Uma vitória na Arena da Baixada pode deixar o Grêmio muito próximo da classificação matemática à fase de grupos da Libertadores.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Diego Tardelli e ; Luciano

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 65 confrontos entre as equipes, o Grêmio leva uma grande supremacia sobre o rival. Foram 31 vitórias, contra apenas 15 do Furacão, além de 19 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Athletico-PR 2 (5) x (4) 0 Grêmio Copa do 2019 Grêmio 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 2019 Grêmio 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 2018 Athletico-PR 2 x 1 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Brasileirão 17 de novembro 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Athletico-PR Brasileirão 30 de novembro 19h (de Brasília) Athletico-PR x Santos Brasileirão 4 de dezembro 19h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Brasileirão 17 de novembro Palmeiras 1 x 2 Grêmio Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas