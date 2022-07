Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste sábado (23), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Clássico Gre-Nal! Grêmio e Internacional se enfrentam na manhã deste sábado (23), no CT Hélio Dourado, a partir das 11h (de Brasília), pela sétima rodada do Grupo B do Brasileirão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Grêmio entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória no torneio nacional depois de dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Internacional, que vem de vitória sobre o Vasco no Brasileiro, soma 10 pontos, com 55% de aproveitamento, enquanto o Tricolor soma oito.

Prováveis escalações

Possível escalação do Grêmio: Arthur, Cristiano, Andre, Erick, Pedro Cuiaba, Lucao, José Guilherme, Viery, Ronald, Kauan e Hiago.

Possível escalação do Internacional: Anthoni; Allan Aniz, Samuel, Felipe e Rangel; Lukayan, Matteo (Kevin Quiñones), Vitinho (Vinícius Souza), Allison e Gustavo; Lucca.

Desfalques da partida

Grêmio:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL CT Hélio Dourado - Eldorado do Sul, RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Luiza Naujorks Reis e Fabricio Lima Baseggio (RS)

Quarto árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Garibaldi Gaúcho sub-20 11 de julho de 2022 Athletico-PR 3 x 1 Grêmio Brasileiro sub-20 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Grêmio Paulista sub-20 26 de julho de 2022 15h (de Brasília) RB Bragantino x Grêmio Brasileiro sub-20 30 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Vasco Brasileiro sub-20 17 de julho de 2022 São José 0 x 1 Internacional Gaúcho sub-20 20 de julho de 2022

Próximas partidas