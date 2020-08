Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Abrindo a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, -PR e entram em campo na tarde deste sábado (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN!

QUANDO SERÁ?

JOGO x Fluminense DATA Sábado, 22 de agosto de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Miguel Locatelli/Athletico-PR



A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Com duas vitórias e duas derrotas no Brasileirão, o Athletico-PR aparece na sexta posição, com seis pontos e visa apenas o resultado positivo contra o Fluminense após o revés para o no meio da semana.

Para o duelo, o técnico Dorival Jr. não poderá contar com o meia-atacante Nikão e o zagueiro Thiago Heleno.

Já o Fluminense também vem de derrota para o RB por 2 a 1 e agora busca a recuperação para subir na tabela de classificação. Atualmente, aparece em 14º com quatro pontos.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven, Aguilar, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão, Mingotti (Bissoli) e Vitinho.

Provável escalação do Fluminense: a atualizar

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Bragantino 2 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Copa do 25 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) Fluminense x Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Athletico-PR 0 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas