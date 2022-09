Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (3), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste sábado (3), na Arena da Baixada, a partir das 19h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, na plataforma de streaming própria do clube paranaense, e também para os inscritos do canal do Casimiro, na Twitch. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de vencer o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Athletico-PR volta as atenções para o Brasileirão. Atualmente, o Furacão soma 39 pontos, e não vence há três rodadas (uma derrota e dois empates).

Para o confronto na Arena da Baixada, o técnico Felipão deve utilizar um time reserva já visando a volta contra o Verdão no meio da semana.

Nico Hernández, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Pedro Henrique e Dourado aparecem como opções.

Do outro lado, o Fluminense, com 42 pontos e a oito do líder Palmeiras, vem de empate justamente com o Verdão por 1 a 1 na última rodada.

Com a saída inesperada de Nonato, vendido ao Ludogorets, da Bulgária, o técnico Fernando Diniz tem três opções para a vaga aberta: Yago Felipe, Felipe Melo e Martinelli.

Nino, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 25 vitórias, contra 21 do Fluminense, além de 10 empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATHLETICO-PR: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Pedrinho; Hugo Moura, Matheus Fernandes e David Terans; Rômulo, Pablo e Cuello.

Possível escalação do FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Matheus Martinelli, Manoel e Caio Paulista; André, Yago Felipe Ganso; Matheus Martins, Arias e Germán Cano.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Nico Hernández: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Fluminense:

Nino: suspenso (terceiro cartão amarelo).

