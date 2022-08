Athletico-PR x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Com os ingressos esgotados, o Athletico-PR recebe o Flamengo na noite desta quarta-feira (17), na Arena da Baixada, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como empataram sem gols no primeiro duelo, quem vencer terá pela frente o América-MG ou São Paulo na semifinal. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto SP e GO), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de poupar os seus principais jogadores na última rodada do Brasileirão, - goleou o Furacão por 5 a 0 - o Flamengo entrará em campo com força máxima, mas sem contar com David Luiz, expulso no final do primeiro jogo, e Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Athletico-PR não terá Christian, Marlos e Cirino, no departamento médico, além de Orejuela e Vitor Roque, que já defenderam outras equipes na Copa do Brasil 2022.

Em 72 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 28 vitórias, contra 26 do Athletico-PR, além de 18 empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão 2022, o Rubro-Negro goleou por 5 a 0. Quem avançar na Copa do Brasil encara São Paulo ou América-MG por um lugar na grande decisão.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luis; João Gomes, Arturo Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Hugo Moura e Terans; Canobbio, Cuello e Pablo.

Desfalques da partida

Flamengo:

Bruno Henrique e Rodrigo Caio: lesionados

David Luiz: suspenso (cartão vermelho)

Thiago Maia: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Athletico-PR:

Christian, Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino: departamento médico

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Flamengo DATA Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back (SP)

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Corinthians Libertadores 10 de agosto de 2022 Flamengo 5 x 0 Athletico-PR Brasileirão 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Flamengo Brasileirão 21 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Botafogo x Flamengo Brasileirão 27 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Athletico-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Estudiantes 0 x 1 Athletico-PR Libertadores 12 de agosto de 2022 Flamengo 5 x 0 Athletico-PR Brasileirão 14 de agosto de 2022

Próximas partidas