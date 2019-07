Athletico-PR x Flamengo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

-PR e voltam aos gramados, após a paralisação da , em duelo válido pelas quartas de final da Copa do . O jogo de volta está marcado para o dia 17 de julho, no Maracanã. O vencedor deste confronto enfrenta na semifinal o ganhador de x .

Veja informações da partida!

JOGO x Flamengo DATA Quarta-feira, 10 de julho LOCAL Arena da Baixada - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Premiere. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Do outro lado, o Furacão não apresenta grande mudanças para o duelo de jogo de ida. Após eliminar o nas oitavas de final, o técnico Thiago Nunes ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Lucas Halter. O jogador sofreu uma lesão no adutor da coxa durante os trabalhos da intertemporada.

Provável escalação:

FLAMENGO

Após eliminar o nas oitavas de final, o terá pela frente o Furacão, com a aguardada estreia de Jorge Jesus no comando da equipe.

Preocupado com o gramado sintético da Arena da Baixada, a equipe não fará qualquer atividade realizada em campo sintético.

"A realidade é essa, jogar em um campo sintético. Poucos treinadores no mundo têm essa experiência. Já tive um jogo de Champions na , é completamente diferente. Temos que nos adaptar. Talvez fazer algum treino, mas temos que levar em consideração que trocar a grama para o sintético pode gerar lesões", disse Jorge Jesus, em sua apresentação no CT, em 10 de junho.

Provável escalação: