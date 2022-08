Athletico-PR x Estudiantes: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Libertadores

Partida acontece nesta quinta-feira (4), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (4), na Arena da Baixada, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O duelo de volta está marcado para o próximo dia 11, na Argentina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming, e do Facebook Watch, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Athletico-PR volta as atenções para o mata-mata da Libertadores.

Para o confronto, o técnico Felipão não poderá contar com Marcelo Cirino, com entorse no joelho esquerdo, enquanto Pablo, com lesão na coxa, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Estudiantes não terá os zagueiros Fabian Noguera e Ezequiel Munoz, lesionados, além de Boselli, com problema no pé.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Santos, Heleno, Abner; Fernandinho, Erick; Canobbio, Bueno, Cuello; Roque.

Possível escalação do ESTUDIANTES: Andujar; Godoy, Rogel, Lollo, Morel, Mas; Castro, Rodriguez, Zuqui; Diaz, Piatti.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Marcelo Cirino: lesionado.

Estudiantes:

Fabian Noguera, Ezequiel Munoz e Boselli: lesionados.

A campanha do Athletico-PR na Libertadores 2022

O Furacão encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B, com 10 pontos, ao lado do Libertad, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Já nas oitavas de final, eliminou justamente o Libertad, por 3 a 2 no placar agregado.

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 0 Libertad - 18 de maio de 2022

Athletico-PR 5 x 1 Caracas - 26 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 1 Libertad - 28 de junho de 2022

Libertad 1 x 1 Athletico-PR - 5 de julho de 2022

A campanha do Estudiantes na Libertadores 2022

Já o Estudiantes encerrou na liderança do Grupo C, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota), enquanto nas oitavas de final eliminou o Fortaleza por 4 a 1 no placar agregado.

Estudiantes 4 x 1 Vélez - 7 de abril de 2022

Nacional 0 x 0 Estudiantes - 13 de abril de 2022

Estudiantes 2 x 0 RB Bragantino - 26 de abril de 2022

Estudiantes 1 x 0 Nacional - 3 de maio de 2022

RB Bragantino 0 x 1 Estudiantes - 17 de maio de 2022

Vélez 4 x 0 Estudiantes - 24 de mao de2022

Fortaleza 1 x 1 Estudiantes - 30 de junho de 2022

Estudiantes 3 x 0 Fortaleza - 7 de julho de 2022

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Estudiantes DATA Quinta-feira, 4 de agosto de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 0 Athletico-PR Copa do Brasil 28 de julho de 2022 Athletico-PR 1 x 0 São Paulo Brasileirão 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Athletico-PR Brasileirão 7 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Estudiantes x Athletico-PR Libertadores 11 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Estudiantes

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 3 x 1 Estudiantes Campeonato Argentino 25 de julho de 2022 Estudiantes 0 x 0 Banfield Campeonato Argentino 30 de julho de 2022

Próximas partidas