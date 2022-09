Athletico-PR x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Lutando para entrar no G-4, Furacão entra em campo neste domingo (18); veja como acompanhar ao vivo na internet

Finalista da Libertadores, o Athletico-PR recebe o Cuiabá neste domingo (18), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, na plataforma de streaming própria do clube paranaense, e também para os inscritos do canal do Casimiro, na Twitch.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Vindo de três empates e uma vitória nos últimos quatro jogos do Brasileirão, o Athletico-PR, com 43 pontos, luta para entrar no G-4.

Para o confronto, o técnico Felipão não poderá contar com Vitinho, expulso no empate com o Avaí na última rodada, mas Vitor Roque, poupado, retorna. Do outro lado, o Cuiabá, na zona de rebaixamento com 26 pontos, não vence há quatro jogos (três empates e uma derrota). João Lucas, com problema no joelho, é tratado como dúvida, enquanto Walter e Uendel, suspensos, são desfalques certos.

Escalações:

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana; Cuello, Canobbio e Pablo.

Escalação do provável CUIABÁ: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; João Lucas (Daniel Guedes), Marcão, Rafael Gava e Sidcley; Valdivia, Alesson (Camilo) e Deyverson.

Desfalques

Athletico-PR

Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino, no departamento médico, estão fora, assim como Vitinho, que cumprirá suspensão automática.

Cuiabá

Gabriel Pirani, Felipe Marques, Walter e Uendel, lesionados, e Pepê e André Luís, suspensos, são desfalques certos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Athletico-PR é favorito contra o Cuiabá nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,70 na vitória do Furacão, $ 3,45 no empate e $ 4,95 caso o Dourado vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,45 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,50 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2,35 caso positivo, e $ 1,57 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR

• Arbitragem: ANDERSON DARONCO (árbitro), RAFAEL DA SILVA e MARCIA BEZERRA (assistentes), MURILO UGOLINI (quarto árbitro) e THIAGO DURTE (AVAR)