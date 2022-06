Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (15), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (exceto para PR, MG, RJ, ES, PB, RN e PI), na TV aberta, e do canal do Casimiro na Twitch. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Corinthians DATA Quarta-feira, 15 de junho de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza - RS

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima - PR

VAR: Emerson de Almeida - MG

Informações da partida

Embalado com três vitórias e dois empates no Brasileirão, o Athletico-PR busca mais três pontos parar entrar no G-4.

Para o confronto na Arena da Baixada, o técnico Felipão terá os retornos de Canobbio, que defendeu a seleção do Uruguai, Vitor Roque, que defendeu a seleção brasileira Sub-20, e Pedro Henrique e Pablo, que cumpriram suspensão no empate sem gols com o Fortaleza.

Do outro lado, o Corinthians, que venceu o Juventude por 2 a 0 na última rodada, está a um ponto do líder Palmeiras.

O técnico Vítor Pereira não poderá contar com Maycon, que sofreu lesão muscular. Cantillo, Roni e Giuliano brigam pela posição.

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians registra 21 vitórias, contra 16 do Athletico-PR, além de 20 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2021, o Timão venceu por 1 a 0. A última vitória do Fucarão ocorreu em novembro de 2019. De lá para cá, foram quatro derrotas e dois empates.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Nicolas, Abner, Matheus Fernandes, Hugo Moura, Cuello, Terans, Cabobbio e Pablo.

Corinthians: Cássio, Rafael Ramos (Fagner), Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos, Renato Augusto, Du Queiroz, Willian, Giuliano, Adson e Róger Guedes.

Desfalques

Athletico-PR

Thiago Heleno, Kawan, Julimar, Reinaldo e Marlos: departamento médico.

Corinthians

Maycon: lesionado.

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 3 Athletico-PR Brasileirão 8 de junho de 2022 Fortaleza 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Athletico-PR Brasileirão 19 de junho de 2022 16h (de Brasília) Athletico-PR x Libertad Copa Libertadores 29 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 0 Corinthians Brasileirão 8 de junho de 2022 Corinthians 2 x 0 Juventude Brasileirão 11 de junho de 2022

Próximas partidas