Athletico-PR x Cianorte: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paranaense

Querendo embalar no Paranaense, o Athletico-PR recebe o Cianorte neste sábado (19), às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da TV NSports, na TV fechada, e pela OneFootball, por streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Cianorte DATA Sábado, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV NSports e o OneFootball são os canais que irão transmitir o jogo deste sábado (19), na Arena da Baixada.

MAIS INFORMAÇÕES

Na sexta colocação, o Athletico-PR está invicto desde que começou a utilizar seu elenco principal no Campeonato Paranaense, com duas vitórias e um empate. Mas a equipe não balançou as redes contra o Coritiba e tem um jogo tenso contra o Palmeiras, na Recopa, vindo por aí.

Assim, o time comandado por Alberto Valentim deve poupar algumas peças diante do Cianorte. Nomes como Pablo e Terans podem ser poupados: o time deve ter uma escalação mais próxima ao que começou a temporada, com vários jovens e nomes vindos da base.

Já o Cianorte tem os mesmos 14 pontos do Furacão, mas está na 4ª colocação. O time está virtualmente classificado, já que o Azuriz, primeiro fora do G-8, tem apenas sete pontos, mas quer pontuar na Baixada para evitar um confronto mais indigesto nas quartas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Athletico-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Azuriz 0 x 2 Athletico Paranaense 13 de fevereiro de 2022 Coritiba 0 x 0 Athletico Paranaense 17 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Palmeiras Recopa 23 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Athletico-PR x Operário-PR Paranaense 27 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

CIANORTE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cianorte 1 x 1 Operário-PR Paranaense 13 de fevereiro de 2022 Cianorte 3 x 0 Paraná Paranaense 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas