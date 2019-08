Athletico-PR X Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

-PR e Ceará entram em campo neste sábado (31), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT. Aqui, na Goal, você acompanha o jogo em tempo real, minuto a minuto.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Ceará DATA Sábado, 31 de agosto LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Furacão irá comparecer no (Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Ocupando a décima posição, com 22 pontos, o Furacão busca o reencontro com a vitória após duas derrotas, com o técnico Tiago Nunes podendo contar com três retornos importantes.

O lateral-esquerdo Adriano, o meia-atacante Nikão e o atacante Marco Ruben já treinam com o grupo e devem ficar à disposição.

Por outro lado, Bruno Nazário terá que passar por cirurgia após lesão no joelho, e deve ficar afastado por pelo menos dois meses.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Madson, Lucas Halter, Bambu e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo Cirino, Rony e Thonny Anderson (Marco Ruben).

CEARÁ

Com dois pontos a menos que o Athletico-PR, o Ceará entra em campo também visando a vitória após sem derrotado nas últimas duas rodadas.

Enquanto o clube adotou o tom de mistério e fechou as atividades, o que se sabe é que Leandro Carvalho voltou a treinar com o elenco, e Thiago Galhardo, que se queixava de dores na coxa, também treinou normalmente.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Cristovam, Tiago Alves, Valdo e João Lucas; Fabinho e William Oliveira (Pedro Ken), Galhardo, Wescley; Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Brasileirão 21/08/2019 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 24/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Grêmio Copa do 04/09/2019 19h (de Brasília) Santos x Athletico-PR Brasileirão 08/09/2019 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Ceará Brasileirão 18/08/2019 Ceará 0 x 3 Brasileirão 25/08/2019

Próximas partidas