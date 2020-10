Athletico-PR x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de derrota para o , o -PR busca a recuperação contra o Ceará nesta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT e EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO x Ceará DATA Quinta-feira, 8 de outubro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Athletico-PR

A partida terá transmissão ao vivo no TNT e Premiere. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a recuperação no Brasileirão, o Athletico-PR entra em campo com desfalques e reforços na equipe.

Mais times

Enquanto , Christian, Márcio Azevedo e Nikão estão fora, o técnico Eduardo Barros contará com os retornos de Thiago Heleno, Jonathan, Erick e Léo Cittadini.

Já o Ceará vem de derrota para o , com o técnico Guto Ferreira terá alguns reforços para o confronto contra o Furacão: Bruno Pacheco, Luiz Otávio, Fernando Sobral e Vina.

Por outro lado, Charles, suspenso, está fora.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Athletico-PR: Jandrei; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick, Jorginho (Alvarado) e Léo Cittadini; Fabinho (Carlos Eduardo) e Kayzer.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Luiz Otávio, Tiago e Bruno Pacheco; Fabinho, Ricardinho, Fernando Sobral e Vina; Leandro Carvalho e Rafael Sobis (Cléber).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 29 de setembro de 2020 Flamengo 3 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) Athletico-PR x Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 1 de outubro de 2020 Palmeiras 2 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020

Próximas partidas