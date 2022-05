Athletico-PR x Ceará: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Athletico-PR e Ceará se enfrentam neste sábado (7), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Furacão chega para o confronto pressionado após a goleada sofrida para o The Strongest por 5 a 0 na Copa Libertadores. O resultado decretou a demissão de Fabio Carille.

Próximo da zona de rebaixamento, com apenas três pontos (uma vitória e três derrotas), o Athletico-PR será comandado por Wesley Carvalho.

Do outro lado, o Ceará, que vem de vitória sobre o Deportivo La Gauira por 3 a 0, pela Copa Sul-Americana, registra duas derrotas e apenas uma vitória no Brasileirão.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena da Baixada, o Athletico-PR segue sem contar com Pabli Siles e Marlos, com Covid-19, mas Wesley Carvalho, interino, terá o retorno de Pablo, que deixou o isolamento, e briga com Cirino por uma vaga no time titular.

Já o Ceará, sob o comando de Dorival Júnior, terá Lucas Ribeiro e Gabriel Lacerda como dupla de zaga, enquanto Lima, recuperado, retorna ao lado de Mendoza e Vina.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Erick (Christian), Bryan García e David Terans; Canobbio, Vitinho e Pablo (Marcelo Cirino).

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Geovane e Rodrigo Lindoso; Lima, Mendoza e Vina.

DESFALQUES

ATHLETICO-PR:

Pablo Siles e Marlos: Covid-19

Thiago Heleno, Kawan, Léo Cittadini, Julimar, Reinaldo e Matheus Babi: departamento médico

CEARÁ:

Luiz Otávio, Richardson, Léo Rafael, Fernando Sobral, Messias: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletico-PR e Ceará será transmitido ao vivo pelo canal do Casimito, na Twitch, na internet, neste sábado (7), na Arena da Baixada.