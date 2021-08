Athletico-PR x Cascavel: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela semifinal do Campeonato Paranaense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A bola volta a rolar para o Campeonato Paranaense! Nesta quarta-feira (1), Athletico-PR e Cascavel se enfrentam na Arena da Baixada, a partir das 15h20 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do estadual. A partida terá transmissão ao vivo na Rede Massa, afiliada do SBT, na TV aberta (para o estado do Paraná), e no Furacão Live,na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Cascavel DATA Quarta-feira, 1 de setembro de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 15h20 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão busca avançar à final do Paranaense / Foto: Divulgação Athletico-PR

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Athletico-PR volta as suas atenções ao campeonato estadual de olho em uma vaga na decisão.

O Furacão não terá Santos e David Terans, que estão com as seleções brasileira e uruguaia, respectivamente. Já Lucas Halter, Kawan, Bruno Leite e Matheus Babi estão no departamento médico.

Vivendo grande momento na temporada com a liderança de seu grupo na Série D (com sete vitórias e seis empates), o Cascavel chega confiante para o duelo desta quarta-feira.

O time aurinegro deve mandar a campo o que tiver de melhor à disposição.

Provável escalação do Athletico-PR: Bento, Marcinho, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, Abner, Richard, Christian, Léo Cittadini, Jader, Nikão e Kayzer.

Provável escalação do Cascavel: Carlos Henrique, Henrique Santos, Robinho, Gama, João Pedro, Afonso, Lucas Oliveira, Luis, Diego Giarreta, Carlinhos e Léo Itaperuna.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CASCAVEL

JOGO CAMPEONATO DATA Cascavel 2 x 0 Marcílio Dias Série D 28 de agosto de 2021 Caxias 1 x 1 Cascavel Série D 21 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Joinville x Cascavel Série D 4 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Cascavel x Athletico-PR Paranaense 8 de setembro de 2021 15h20 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 28 de agosto de 2021 Athletico-PR 1 x 0 Santos Brasileirão 25 de agosto de 2021

Próximas partidas