Athletico-PR x Caracas: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Athletico-PR e Caracas se enfrentam nesta quinta-feira (26), na Arena da Baixada, a partir das 19h (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Facebook Watch, na internet, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Caracas DATA Quinta-feira, 26 de maio de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, o Star+, no streaming, e o Facebook Watch, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (26).

MAIS INFORMAÇÕES

Com a mesma pontuação do líder Libertad, o Athletico-PR soma sete pontos no Grupo B, e depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Libertadores. Os dois times enfrentam o The Strongest e Caracas, ambos com seis pontos, respectivamente.

Por esse motivo, todas equipes ainda tem a possibilidade de garantir uma vaga na próxima fase.

Enquanto o Furacão registra duas vitórias, um empates e duas derrotas, o Caracas soma uma vitória, três empates e uma derrota.

A campanha do Athletico-PR na Libertadores 2022

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 0 Libertad - 18 de maio de 2022

Athletico-PR x Caracas - 26 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 0 Libertad Libertadores 18 de maio de 2022 Athletico-PR 2 x 1 Avaí Brasileirão 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Athletico-PR Brasileirão 29 de maio de 2022 18h (de Brasília) Athletico-PR x Santos Brasileirão 4 de junho de 2022 19h (de Brasília)

CARACAS

JOGO CAMPEONATO DATA Caracas 0 x 0 The Strongest Libertadores 17 de maio de 2022 Zulia x Athletico-PR Campeonato Venezuelano 21 de maio de 2022

Próximas partidas